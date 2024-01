Maraisa sofre acidente e precisa ser levada para hospital em Alagoas

A cantora Maraísa, da dupla com Maiara, sofreu um acidente na piscina de hotel onde estava hospedada em Porto de Pedras, Alagoas. O episódio ocorreu na tarde de terça-feira (16/1).

Segundo a assessoria da dupla, Maraisa foi encaminhada a um hospital onde foi atendida e passa bem. A agenda de shows segue normalmente.

Segue a nota na íntegra:

No final da tarde de ontem, 16 de janeiro, Maraisa, dupla de Maiara, sofreu um incidente no Resort onde estava hospedada (Reserva do Patcho - Porto de Pedras/AL), foi conduzida para um hospital em Maceió/AL, onde foi prontamente atendida e passa bem. A agenda de shows da dupla segue normalmente.

Saiba Mais Diversão e Arte Veja cinco lançamentos mais aguardados de 2024

Veja cinco lançamentos mais aguardados de 2024 Diversão e Arte Carnaval do Recife: confira os horários e atrações do palco principal

Carnaval do Recife: confira os horários e atrações do palco principal Diversão e Arte Sessão da Tarde: 'Arremesso de ouro’ é exibido nesta segunda (15/1)