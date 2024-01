Após se tornar a maior estreia internacional no Brasil com o single yes, and?, a diva pop Ariana Grande anunciou a data de lançamento do sétimo álbum de estúdio da cantora, eternal sunshine. O disco chega às plataformas digitais em 8 de março, e ainda não possui tracklist oficial.

Ariana Grande lançou o lead single yes, and? na última sexta-feira (12/1), junto com o videoclipe oficial. A música se tornou a maior estreia internacional já registrada na história do Spotify, com mais de 1.1 milhão de streams.

O clipe, lançado no mesmo dia da faixa, escondia um easter egg para o nome do álbum e os fãs acabaram descobrindo facilmente: as coordenadas do cartão do início do post levavam até Montauk, a cidade do filme Brilho eterno de uma mente sem lembranças (em inglês Eternal sunshine of the spotless mind).

Os fãs da cantora, chamados “arianators”, descobriram o nome do álbum antes mesmo da divulgação e, além disso, que ele terá três capas especiais e uma edição em vinil. A cantora confirmou os rumores nas redes sociais.