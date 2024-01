A eliminação do baiano Lucas Pizane da casa do Big brother Brasil, na noite de terça-feira (16/1), deixou todos os outros participantes teorizando sobre o motivo dele ter sido o escolhido do público para sair do programa.

O primeiro a questionar os motivos da eliminação foi MC Bin Landen, que anteriormente ao longo do dia já havia teorizado de que, se Pizane fosse eliminado, Nizam estaria mentindo sobre o que disse acerca de Vanessa Lopes.

Durante a madrugada, o MC deixou claro que não acreditava mais em Nizam e que Pizane teria saído do programa apenas por associação. "Não foi o Pizane que saiu", afirmou ele a Matteus logo após a eliminação.

Bin Laden então passou boa parte da noite tentando alertar os parceiros de jogo sobre as atitudes de Nizam. Fernanda foi uma delas e também Vanessa Lopes, que acreditou em tudo o que Nizam tinha falado para ela. "O Brasil viu ele mentir", disparou.

???? MC Bin Laden: “O Vini falou que o Nizam tinha ela (Vanessa) como mira e o Brasil viu ele mentir.” #RedeBBB #BBB24 pic.twitter.com/AjJcOmxfwT — Big Brother Brasil (@bbb) January 17, 2024

Após todos os desdobramentos, Vanessa prometeu que irá se afastar de um brother e prometeu: "Vou ter que ser uma atriz em um nível que eu não sou não. Não estudei para isso não".

Teorias sobre eliminação

Durante a noite muitos tentaram entender os motivos da saída de Pizane. Para Rodriguinho o baiano saiu por ser "fraco no jogo". O pagodeiro inclusive apostou na eliminação de Nizam mais cedo do que tarde. Já Nizam acredita que ele e todos do grupo dele — Rodriguinho, Fernanda e Pitel — serão eliminados no primeiro paredão que caírem.

???? Nizam: "Toda vez que um de nós for pro Paredão. Vai ser nós que vai ser eliminado.” #RedeBBB #BBB24 pic.twitter.com/otXgtha2gv — Big Brother Brasil (@bbb) January 17, 2024

Já Yasmin Brunet e Wanessa Camargo começaram a acordar para o jogo. A modelo analisou o discurso de Tadeu Schmidt sobre "não se posicionar" e concluiu que Pizane saiu por não ter falado nada quando presenciou uma conversa entre Nizam e Rodriguinho no quarto do líder sobre o corpo de Yasmin.

"Era alguma coisa com teor sexual, que ele falou que ia pegar muito mal e ele estava muito preocupado de não ter se posicionado nessa hora", disse a modelo. Vale lembrar que na data, o músico não revelou à Yasmin que a conversa era sobre ela, apenas de que era de teor sexual sobre mulheres.

Wanessa e Yasmin chegaram a confrontar Rodriguinho sobre as falas, mas o brother se esquivou. "Os meninos falaram, mas os meninos são solteiros. Eu não falei nada, tenho certeza".

Outras tretas surgindo

Marcus Vinicius e Juninho estiveram mais apagados do jogo nos últimos dias, mas não na noite de terça (16). O embate entre eles pode ser um dos próximos conflitos da casa.

Juninho desabafou à Deniziane, Raquele e Michel que está sendo provocado por uma pessoa sem citar nomes, contudo, ficou claro que era sobre Marcus Vinicius, uma vez que o comissário de bordo revelou à Vanessa Lopes que Juninho teria dito que "baiano tem sangue quente", sobre a briga de Davi com Nizam.

A confusão seria pelo medo de Marcus de ter taxado Juninho de xenofóbico ao dizer que não são só os baianos que têm sangue quente. Apesar da treta não ter tido um embate direto e ser só um mal-entendido, pode ser que se torne um conflito nos próximos dias.

Vale lembrar que Marcus, ao lado de Alane, é um dos alvos dos membros do quarto Gnomos para o próximo paredão.