Evaristo Costa recebe alta após complicações de doença crônica

Evaristo Costa contou aos fãs nas redes sociais na manhã desta quarta-feira (17/1), que recebeu alta hospitalar após enfrentar complicações da Doença de Crohn. O jornalista estava internado desde o dia 12 de janeiro em um hospital no Reino Unido.

Apesar da alta, Evaristo disse que continuará com o tratamento em casa: "Chegou a hora de dar tchau! A ALTA veio. Não estou saindo com a infecção totalmente controlada segundo os últimos exames, mas seguirei o tratamento de casa com antibióticos via oral. Obrigado por todas as mensagens de carinho, apoio, orações… Obrigado por me fazer companhia por esses seis dias de internação", escreveu ele.

Sobre a doença de Evaristo Costa

A doença de Crohn é uma condição crônica e inflamatória que afeta o trato gastrointestinal, principalmente o intestino delgado e o cólon. Esta é uma das principais doenças inflamatórias intestinais (DII), juntamente com a colite ulcerativa. A causa exata da doença de Crohn ainda não é totalmente compreendida, mas acredita-se que envolva fatores genéticos, imunológicos e ambientais.

Nas redes sociais, o jornalista explicou como recebeu o diagnóstico. Evaristo disse que, quando os sintomas começaram, ele não deu tanta atenção: "Achei que era alimentação errada, que o problema se resolveria com o tempo e não foi bem assim. Comecei com episódios de diarreia. Eu ia ao banheiro 15, 20, 30 vezes ao dia. Alguns momentos, diarreia e sangue. Comecei a perder peso", revelou.

"No meu caso, uma dor terrível, uma queimação na parte inferior da minha barriga. Barriga sempre inchada, dolorida, alta produção de gases e todos esses sintomas pioraram durante durante a noite. Eu dormia sentado porque era mais confortável", recordou.

O jornalista resolveu ir ao médico quando começou a sentir uma fraqueza extrema: "O que realmente me levou ao médico foi que eu perdi as minhas forças. Eu não tinha força para nada, para me levantar da cama, caminhar, andar de bicicleta, levar minhas filhas na escola e, quando procurei o médico, ele me diagnosticou com gastrite. Por um ano, ele me tratou como se eu tivesse gastrite", relatou.

"Eu dizia para ele: ‘Doutor, cada vez que eu tomo comprimido para gastrite aumenta minha dor na barriga e não é na altura do estômago, é mais para baixo’. Até que em 2020, ele resolveu investigar e chegou ao diagnóstico de Doença de Crohn. A minha doença não é considerada severa, ela é moderada. E meu objetivo agora é fazê-la entrar em remissão para evitar episódios como esse, uma sepse urinária", destacou. "Meu corpo está com a imunidade muito baixa e aberto para receber qualquer tipo de vírus e bactérias", concluiu.

