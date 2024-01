Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (18/1)

O reino criativo

Data estelar: Mercúrio e Saturno em sextil

A melhor educação que todos poderíamos ter recebido de nossos pais e tutores teria sido a da liberdade de experimentação, porque se em vez de medo, proibições e castigos severos tivéssemos tido a compreensão de que só se pode conhecer o mistério da Vida por meio da experimentação, muitos recursos poderiam ser poupados em terapia, e ganharíamos tempo e conhecimento ao longo da existência.

Somos, os humanos, um reino criativo, e não há criatividade possível sem liberdade para experimentar, mas nossa civilização moralista imaginou que a Divindade nos colocou entre o céu e a terra somente para proibir de sermos quem somos e nos castigar se nos atrevermos a ser quem somos, uma espécie criativa, que precisa de ampla margem de manobra para experimentar, errar, consertar e recriar.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Visões interessantes para seu futuro são captadas pela alma, mas ainda não dá para decifrar o que elas transmitem, a não ser pela carga emocional que produzem. Por enquanto, desfrute das emoções, sem nenhuma preocupação.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Use os sentimentos para conhecer melhor as pessoas, mas tenha a delicadeza de comprovar o que os sentimentos transmitirem, porque em muitos casos a alma sente tudo junto e misturado, não tendo discernimento.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Há horas em que dá para se entregar à vida e deixar que ela traga até você o destino, porém, esse não é o caso da atualidade, que, pelo contrário, requer que você faça planos e se atenha a eles o tempo inteiro.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Talvez nem tudo lhe seja favorável, mas tampouco a adversidade será a nota dominante deste momento. É preciso você se movimentar com atenção e destreza, para intervir de imediato em cada situação que aparecer.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Nem tudo que brilha é ouro e nem tudo que seduz sua alma conduziria a algo interessante. Use o discernimento para criar uma demora entre o estímulo e a reação que você apresentar ao fato. Você se beneficiará com isso.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Quando você quer algo de alguém, é melhor manter uma percepção sincera da situação, isso evitará que você se convença de que os interesses não interessam, e que tudo se resolve com emoções de elevada dignidade.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Quando as pessoas se atormentam, melhor não intervir, porque você dá de cara com certo apego que há em nossa humanidade a respeito dos tormentos interiores, como se esses fossem um salva-vidas em vez da âncora que são.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

O divertimento próprio não há de acontecer sobre a contrariedade alheia, mas há momentos em que é impossível segurar o riso, dada a cena ridícula que se desenvolve diante de seus olhos. Como fazer?



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Há pessoas que desejam ser seduzidas, mas há também outras, para as quais a sedução acende alarmes interiores, suspeitas de mentiras e jogos ocultos. Melhor conhecer um pouco mais as pessoas que pretenda seduzir.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As fantasias são deliciosas, por isso é tão difícil se livrar delas, porque se fossem horrorosas, não haveria dificuldade alguma. O regozijo das delícias é desejável, mas há outras coisas para fazer.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Cada pessoa defende seus interesses particulares e nem sempre há um nível de civilidade para buscar que o espaço seja justo para todas as pessoas envolvidas. Melhor você defender seus interesses com as armas disponíveis.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O esforço para fazer dar certo é digno e necessário, mas não há de ser seu ponto de apoio, porque o cenário é muito mais amplo do que a perspectiva de seus interesses particulares, e anda acontecendo muita coisa.