Feiticeiros de Waverly Place vai ganhar sequência com Selena Gomez

Eternos fãs da família Russo já podem criar expectativas pois este bilhete é para vocês. A série do Disney Channel, Os Feiticeiros de Waverly Place, que lançou a carreira artística de Selena Gomez, vai ganhar uma sequência. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (18/1), pelo portal Deadline, que anunciou a chegada da nova série protagonizada por David Henrie, intérprete de Justin Russo na atração original. Selena Gomez será produtora no projeto, mas deve retornar ao papel de Alex Russo em uma participação especial no episódio piloto.

De acordo com a publicação, a história da nova série inicia após um misterioso incidente na WizTech, onde Justin Russo deixa os poderes de bruxo para trás e opta por uma vida humana normal com a esposa e dois filhos. Entretanto, ele é surpreendido quando uma poderosa jovem bruxa, que precisa de treinamento aparece à porta da casa de Justin e o ex-bruxo deve abraçar o passado para garantir o futuro do Mundo Mágico.

Além de David Henrie, outros nomes foram mencionados no projeto como de Janice LeAnn Brown (Deixa Rolar), Alkaio Thiele (Call Me Kat) e Mimi Gianopulos (The Offer), todos estreantes na franquia. A sequência será dirigida por Andy Fickman (Treinando o Papai, Ela é o Cara), além de ser roteirizada e produzida por Jed Elinoff e Scott Thomas (A casa da Raven).

Os Feiticeiros de Waverly Place teve quatro temporadas exibidas pela Disney Channel entre 2007 e 2012, além de um longa lançado em 2009 e um episódio especial em 2013. A trama acompanhava a rotina dos irmãos Russo, três jovens aparentemente comuns, mas que estão em treinamento para se tornarem feiticeiros. Para quem deseja viver a nostalgia, a série original está disponível no Disney+.