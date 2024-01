BBB 24: "Bin Laden merece respeito" fica nos trending topics após briga

O termo "Bin Laden merece respeito" foi parar no X (antigo Twitter), como um dos termos mais comentados na tarde desta quinta-feira (18/1) após uma discussão do participante MC Bin Laden com Vanessa Lopes.

A confusão ocorreu após Vanessa passar a noite inteira fazendo teorias sobre os homens da casa e como eles tem uma estratégia de deixar todas as meninas malucas.

Vale lembrar que Bin e Vanessa já estavam se estranhando no jogo desde terça-feira (16/1), quando houve a eliminação de Pizane, e o MC tentou alertar a tiktoker sobre o recado que a eliminação passava.

Nesta quinta eles repercutiram as conversas que tem tido nos últimos dias. O MC relembrou que eles combinaram de se afastar, mas que ele ficou chateado pela fala da tiktoker de que ele poderia se tornar sua opção de voto.

Vanessa então disparou: "Se eu virar opção de voto para você, eu não tenho problema com isso, pode votar, eu não tenho medo disso não, você que falou disso".

Na cozinha do #BBB24, Vanessa Lopes e Bin Laden discutem sobre jogo ???? "Me passa de louca mesmo... Canta tua música aí". ????#RedeBBB pic.twitter.com/N58LpPQVUm — Big Brother Brasil (@bbb) January 18, 2024

Na sequência, a tiktoker afirmou que estava jogando com o coração e não queria falar de jogo. Bin afirmou que não estava falando de jogo e ela disparou: "Me deixa! Bin, me deixa", gritou ela.

Bin respondeu com um: "Oxi? Tá louca?”. O MC também chegou a pedir que Vanessa abaixasse o tom para conversar com ele enquanto Vanessa afirmou que não estava louca.

"Quem falou que você é louca?”, perguntou Bin Laden e Vanessa respondeu: “Ah, um monte de gente aqui".

Após a discussão internautas subiram a tag "Bin Laden merece respeito" nos trending topics. Dois motivos fizeram com que a tag fosse muito comentada: a briga entre os dois e também como uma forma de "piada" com o nome do MC que é o mesmo do terrorista da Al-Qaeda.

Veja algumas das postagens

BIN LADEN ESTAMOS COM VOCÊ

BIN LADEN MERECE RESPEITO

JUSTICE FOR BIN LADEN



Essa Vanessa lopes tirou a paz do homem, não tem mais nada tranquilo nem favorável. pic.twitter.com/YsUWIAwtAb — JOJO ? (@kittenjojoo) January 18, 2024

Fico imaginando a repercussão nos EUA das tags q estão nos trending topics do Brasil:



"Bin Laden estamos com você"



"Bin Laden merece respeito" — Felipe Neto ???? (@felipeneto) January 18, 2024

Os EUA vendo os brasileiros colocando "BIN LADEN MERECE RESPEITO" nas trends kkkkk pic.twitter.com/dCuvqiO7m1 — Nathalinda (@venlafaxina150) January 18, 2024

eu nem acredito que estamos finalmente vivendo o



BIN LADEN MERECE RESPEITO #BBB24 pic.twitter.com/7h1bW4rBih — :) (@thtagl) January 18, 2024