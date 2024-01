Record toma medida drástica e corta reprise de Pecado Mortal pela metade

Reprodução/RecordTV Pecado Mortal

É inegável o fracasso retumbante da reprise de Pecado Mortal. A novela, que entrou em cartaz novamente na Record desde o último dia 2 de janeiro, segue com médias bastante abaixo do esperado pela emissora, e se tornou causadora de uma verdadeira dor de cabeça para o alto escalão.

No embalo de tentar evitar um desgaste ainda maior, a novela, exibida originalmente entre 2013 e 2014, e que foi escrita por Carlos Lombardi, possui uma frente de capítulos bastante adiantada na edição, por decisão do canal de Edir Macedo.

Isso porque, Pecado Mortal atualmente está com até três capítulos condensados em um, em virtude do ‘tesourão’ aplicado sobre a reapresentação da obra estrelada por Simone Spoladore e Fernando Pavão.

Reprisada com o objetivo de fisgar a atenção da concorrência – em especial da Globo, com o BBB 24 -, o folhetim estacionou na média abaixo dos 3 pontos na Grande São Paulo, e chega a ocupar a quarta colocação no Ibope, atrás do SBT e da Band.