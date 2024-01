Terra e Paixão: Foragida, Irene tem final feliz ao lado de Daniel

TV Globo/João Miguel Júnior Johnny Massaro, Gloria Pires e Rodrigo Lombardi

Ao que tudo indica, Irene (Glória Pires) terá um final feliz em Terra e Paixão. Mesmo após cometer muitos crimes e maldades, a ex-mulher de Antônio La Selva (Tony Ramos) conseguirá se livrar da polícia e recomeçar sua história longe de Nova Primavera.

De acordo com informações do portal Notícias da TV, no último capítulo da novela, que será exibido nesta sexta-feira (19), Irene surgirá com um novo namorado bonitão e rico. O homem em questão, será um personagem interpretado por Rodrigo Lombardi.

Além disso, em seu final feliz, Irene adotará um menino que receberá o nome de Daniel. A criança ganhará o mesmo nome do personagem de Johnny Massaro, por conta do remorso que ela carrega por ter provocado a morte do próprio filho.

Para quem não se lembra, Irene pediu para adulterar os freios do veículo que Daniel dirigia na noite em que sofreu o acidente. O objetivo da vilã, entretanto, era matar Caio (Cauã Reymond). Com a consciência pesada, ela ainda tentou sequestrar Danielzinho (Bryan Robert), filho de Graça (Agatha Moreira). Como não conseguiu, a personagem de Glória Pires optou por adotar um novo ‘Daniel’ para criar.