O livro 1984, clássico do britânico George Orwell, passou a fazer parte das conversas na casa do Big Brother Brasil 24 após a tiktoker Vanessa Lopes falar que leu a obra antes de entrar no BBB. Porém, ao contrário dos que muitos pensam, a obra não inspirou o reality, apenas referencia o nome do "Grande irmão", ponto central da trama.

Na casa, a sister ainda fez uma confusão. Ela disse que o reality teria inspirada o livro, o que não é possível, já que a obra foi lançada em 1949 e o primeiro Big Brother no mundo apenas em 1999. "O livro 1900 e não sei o quê é inspirado nesse programa", disse ela em conversa com Yasmin Brunet e Wanessa Camargo.

Agradeçam muito que a Vanessa Lopes não assistiu “O Show de Truman”, antes de entrar no #BBB24. Porque se “Jogos Vorazes” e “1984” já fizeram esse estrago na mente dela… imagina o surto! Aliás, 1984 é um romance de George Orwell, publicado em 1949.



Qual é a história de 1984?

Na distopia de Orwell, o futuro da humanidade é sombrio e dominado por uma força opressora. A figura mais emblemática do livro é o "Grande Irmão" (tradução de Big Brother), que observa tudo e todos. A história é considerada como uma análise sobre os perigos do totalitarismo.

Contudo, de acordo com os criadores do programa, apenas o nome do "Grande irmão" foi usado no reality. O Big Brother surgiu em 1999 na Holanda. Os executivos da empresa Endemol, Joop van den Ende e John de Mol, revelaram as inspirações para a atração. "Engana-se quem imaginar que o livro 1984, de George Orwell, tenha sido uma influência. Não foi. Na obra de Orwell, é o governo que observa tudo o que as pessoas fazem através de câmeras – ele fala de autoritarismo, e não de voyeurismo, como é o nosso caso. Só peguei o nome Big Brother emprestado porque ele soava melhor do que o título inicial do programa, [que seria] A Gaiola Dourada", revelou Mol na entrevista.

No quê o Big Brother é baseado?

Em 2003, em entrevista à Veja, John de Mol revelou que a inspiração para o reality surgiu em um bar após uma reunião criativa da empresa para conceber um novo programa, em 1998. Na data, alguém na mesa, citou uma notícia sobre o projeto científico norte-americano chamado Biosfera 2, que aconteceu em 1991, — em que um grupo de oito pesquisadores voluntários se fechou em uma espécie de estufa durante dois anos a fim de entender se, algum dia, seria possível que humanos vivessem em condições similares em outros planetas.

Mol então ficou curioso sobre o que ocorreu no experimento e garante que a ideia básica do BBB surgiu disso.