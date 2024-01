Banda Uó retorna com turnê 'O Reencontro' e promete show em Brasília

Após 6 anos de hiato, a Banda Uó anuncia o retorno aos palcos com a turnê O Reencontro. A primeira apresentação confirmada do grupo será em 20 de abril, no Hopi Pride Festival, festival LGBTQIA+ realizado no parque temático de São Paulo. O trio de tecnobrega ainda se apresenta em diversas capitais ao longo de 2024 com datas a serem divulgadas. Ao Correio Braziliense, eles confirmaram o interesse em colocar Brasília na rota de shows — mas a data ainda não foi divulgada. "Brasília é uma segunda casa para nós", disse Mateus Carrilho.

13 anos após o começo da carreira (e seis desde os hiatos), a Banda Uó — formada por Candy Mel, Mateus Carrilho e Davi Sabbag — conquistou uma legião de fãs que pediam o retorno do grupo aos palcos. Agora, eles finalmente têm um encontro marcado com o público por meio da a turnê O Reencontro, que vai rodar o Brasil num show especial com os maiores sucessos da carreira.

A decisão de retornar o projeto surgiu em meados de agosto de 2023, quando Mateus Carrilho entrou em contato com Davi Sabbag para findar o hiato de 6 anos. “Rapidamente colocamos as coisas para andar. Decidimos bem rápido, para levantar tudo e trazer a Banda Uó de forma potente e poderosa, porque é como merecemos retornar”, afirma Carrilho em coletiva.

Candy Mel destaca algumas mudanças artísticas somadas a maturidade e experiências adquiridas neste período de pausa da banda. “Como éramos uma tríade, nos dividimos nessa carreira solo e tivemos muitos aprendizados. Trazemos mais alegria, mais leveza e consciência”, conta a cantora. “Além do gostinho de saudade, pra voltar com mais fervor”, completa Davi Sabbag.

O trio goiano, formado em 2011, é composto pelos amigos Candy Mel, Mateus Carrilho e Davi Sabbag. Com a união do pop com o balanço do brega a Banda Uó se tornou um sucesso absoluto desde o primeiro EP Me emoldurei de presente pra te ter lançado em 2011. No mesmo ano, o grupo venceu o prêmio de Melhor Clipe pelo VMB (Video Music Brasil) promovido pela MTV com a música Shake de amor. Em 2012, o álbum de estreia Motel ficou entre os 10 melhores álbuns do ano pela Rolling Stone Brasil.

A Banda Uó acumula parcerias com grandes nomes da música nacional e internacional como Luiz Caldas, Preta Gil, Karol Conká, Mr Catra e Diplo. O trio também fez participações em programas como Som Brasil, promovido pela Rede Globo, e fez parte da trilha sonora da novela I Love Paraisópolis, exibida pela emissora. Em 2014, anunciou pelas redes sociais o lançamento do DVD Turnê Motel - no Cine Joia, apresentação que foi transmitida ao vivo no especial Multishow em 3 de outubro de 2013. Em 2015, lançaram Veneno, segundo e último álbum, até então.

Entrevista coma Banda Uó

Como estão as expectativas para este retorno?

Candy Mel: Começamos com um grande pé direito. Nós vimos a reação do público com o conteúdo que a gente publicou esses dias e se estávamos felizes antes, agora estamos ainda mais. Estamos vendo um grande avanço da cena musical com um grande fomento aos artistas e grandes festivais. É o momento da gente comemorar e de sermos recompensados por todo trabalho realizado no passado. Venham ser felizes em nosso show, que nós prometemos muita alegria pra vocês.

Existe a possibilidade dessa turnê passar por Brasília?

Mateus Carrilho: Com certeza. Brasília é uma segunda casa para nós. Foi o segundo lugar que fomos contratados para fazer show, nem tínhamos músicas direito na época. Temos muitos amigos em Brasília e que fizeram parte da formação da identidade visual da Banda Uó. É uma cidade que amamos muitos e se tudo der certo estaremos em Brasília sim, mais de uma vez.



Estagiário sob supervisão de Pedro Grigori