Banda Uó anuncia retorno após seis anos longe dos palcos

Após seis anos longe dos palcos, a Banda Uó anuncia retorno do trio com a turnê O Reencontro. O grupo goiano é composto por Candy Mel, Mateus Carrilho e Davi Sabbag. A primeira apresentação será no dia 20 de abril no Hopi Pride Festival, em Campinas, São Paulo. O trio ainda se apresenta em diversas capitais ao longo do ano, com datas a serem divulgadas.



A banda ganhou destaque na internet com uma versão da canção Whip my hair, da cantora estadunidense Willow Smith, intitulada Shake de amor. Em 13 anos de história desde a formação, a Banda Uó conquistou o público ao unir a música pop com o balanço do brega. Separados desde 2018, o grupo tem encontro marcado com os fãs em uma turnê que vai rodar o Brasil apresentando dez shows especiais com os maiores sucessos da carreira.



Ao longo da carreira, o trio acumulou parcerias com grandes nomes da música nacional e internacional, como Luiz Caldas, Preta Gil, Karol Conká, Mr. Catra e Diplo, além de fazer parte da trilha sonora da novela I love Paraisópolis, exibida pela Globo.

Confira o anúncio: