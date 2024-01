A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, quebrou o silêncio e falou sobre o acidente que teve em uma jacuzzi de um resort em que estava hospedada, em Maceió, no meio dessa semana. Na ocasião, ela precisou ser levada ao médico, local em que foi constatada a quebra do nariz.

“Foram momentos conturbados, mas nada muito grave, quebrei o nariz durante a folga, na jacuzzi do hotel onde estava hospedada, quero agradecer o pessoal do hotel e o Drº Israel que junto com sua esposa me receberam para fazer os primeiros socorros”, lembra.

A artista afirma que ficou três horas dentro de uma ambulância até chegar no hospital em que foi tratada, o Memorial Arthur Ramos, em Maceió. “Fizemos a tomografia e constatamos que tinha uma fratura no nariz”, disse.

“A situação não era tão simples assim, porém, foi descartado qualquer risco, entrei em cirurgia a Dra Alice Papini que deu o seu melhor, e fez um belíssimo trabalho a qual sou muito grata também!”, agradeceu.

A cantora disse que era pra ser “uma simples folga”, mas que teve “uma emoção a mais”. “Estou feliz com minha recuperação”, disse.

“Obrigada, Alagoas, por terem feito o melhor pela minha vida. Espero encontrá-los em breve, doida para tomar uma com vocês de novo!! E vamos para o primeiro show da semana”, agradeceu.

Maraisa também agradeceu ao marido, a quem chamou de “enfermeiro” e “amor da minha vida”. Ela afirma que o homem cuidou dela “todos esses dias”, o que mostrou a força do amor dos dois.