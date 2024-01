BBB 24: Nizam é eliminado com 17,14% dos votos; veja porcentagens

O BBB 24 se despediu neste domingo (21/1) de Nizam, apontado por internautas como vilão desta edição do reality. O Executivo de Contas foi eliminado com 17,14 %.

Na votação, que era para escolher qual participante deveria continuar no jogo, Raquele foi quem se deu melhor, e recebeu 45,37% dos votos, enquanto Giovanna Pitel teve 37,49%. A despedida dos brothers aconteceu na própria sala da casa.

No discurso, o apresentador Tadeu Schmidt falou sobre "se enxergar no jogo" e afirmou que, ao longo das temporadas de reality, participantes com o perfil de Nizam já foram longe na competição, mas, dessa vez, as posições haviam se invertido. "Nunca é fácil enxergar nós mesmos como nós realmente somos. Você tem convicção de que tá fazendo tudo que é necessário dentro dos seus próprios limites pra ir adiante. E se as pessoas estiverem vendo exatamente o contrário do que você vê? Tipo você tá se vendo no espelho. Mas as pessoas estão olhando diretamente pra você, sabe? No espelho, a imagem fica invertida. Você tá mexendo a mão direita, e no espelho aparece uma pessoa mexendo a mão esquerda. Você escreve da esquerda pra direita, no espelho é como se fosse da direita pra esquerda. Todas as palavras diante do espelho são lidas exatamente de trás pra frente. A gente te vê direto, você se vê invertido", disse o apresentador.

Confira abaixo os percentuais:



Nizam — 17,14 %

Giovanna Pitel — 37,49%

Raquele — 45,37%