BBB 24: Giovanna chora após esporro da produção e ser ameaçada de expulsão

O clima pesou dentro do BBB 24 nesta segunda-feira(22), depois que Giovanna levou um baita esporro da produção do reality show. A jovem que quebrou o quinto metatarso dentro do programa, ficou fora de várias provas, e foi aconselhada a tomar mais cuidado.

Na cozinha, a sister foi pega de surpresa com o aviso da produção, para tomar mais cuidado com sua saúde, sob ameaça de deixar o programa.

"Você precisa reforçar o cuidado com o seu pé, conforme já foi orientada. Mais repouso e se movimentar sempre utilizando as duas muletas", disse a voz.

A voz do Big boss acrescentou, ameaçando Giovanna. "Evitar ao máximo o apoio sobre o pé machucado. Mais cuidado ou sua participação pode acabar", finalizou, deixando a participante assustada diante dos colegas de confinamento. Ela acabou chorando após a mensagem. Confira o momento:

Meu Deus o Boninho comeu o cur da Giovanna falando que a participação dela no programa pode acabar



Só faltou falar que vai tacar a muleta na cabeça dela pra voltar a ser o Big Boss de sempre ???? #BBB24 pic.twitter.com/awCPCXJI1Z — BBBabi (@babi) January 22, 2024

Reprodução/Gshow

O post BBB 24: Giovanna leva esporro ‘pesado’ da produção: "Participação pode acabar" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.