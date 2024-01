Renascer: relembre trama da novela de 1993 que volta à Rede Globo

Nesta segunda-feira (22/1), a TV Globo exibe o primeiro capítulo do remake da novela Renascer, de Benedito Ruy Barbosa, exibida originalmente entre 8 de março a 13 de novembro de 1993, com grandes nomes no elenco, como Antônio Fagundes, Marcos Palmeira, Adriana Esteves, Tarcísio Filho, entre outros.

A nova versão tem roteiro e adaptação de Bruno Luperi, que trabalhou também na adaptação de Pantanal (2022). O novo elenco traz nomes como Humberto Carrão, Marcos Palmeira, Juliana Paes, e Vladimir Brichta.

História

A trama conta a história de José Inocêncio, um fazendeiro da zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia. A novela começa com uma promessa do personagem, feita com um facão aos pés de um frondoso jequitibá: não morrer. A árvore, assim, passa a ser símbolo de sua sorte e de seu destino.

José Inocêncio se casa com a doce Maria Santa, e juntos têm quatro filhos: José Augusto, José Bento, José Venâncio e João Pedro. No entanto, ela morre no parto do último filho, o que faz com que o pai tenha uma péssima relação com ele.

O ódio entre pai e filho move todas as desavenças da história. O ápice da disputa entre os dois ocorre quando José Inocêncio conquista a namorada do filho, Mariana. Esta é neta do maior desafeto do homem no passado, Belarmino, que morreu de forma misteriosa. Mariana inicialmente se aproxima da família em busca de vingança, uma vez que sua avó acreditava piamente que Inocêncio era mandante da morte do avô. Porém, acaba seduzida por João Pedro e, mais tarde, pelo sogro.

O Coronel, como é conhecido José Inocêncio, tem outro inimigo. Teodoro, seu vizinho, disputa com ele a posse de terras. João Pedro passa a se relacionar com Sandra, filha do inimigo do pai.

Um dos destaques da narrativa é o catador de caranguejos Tião Galinha, que acredita que o sucesso alcançado pelo coronel é fruto de ele ter criado um diabo dentro de uma garrafa, seu amuleto. Há, inclusive, uma cena em que Tião Galinha aprende com José Inocêncio como criar um cramunhão (como chamam o diabo), para desespero de Joaninha, esposa do catador.

Desfecho

No último capítulo da trama, o Coronel José Inocêncio morre nos braços de João Pedro, o filho que odiou em vida. Antes de dar o último suspiro, porém, o coronel pede desculpas ao herdeiro. No plano astral, é recebido pela esposa Santinha, mulher que sempre amou.

Mariana vai embora da fazenda depois da morte de José Inocêncio e João Pedro se casa com Sandra a tem uma filha.