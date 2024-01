'LGBT em ação' chega à quinta edição com oficinas no setor sul do Gama

Fundado em 2017, o projeto LGBT em ação foca em ações em prol da visibilidade, promoção e defesa dos direitos, enfrentamento à violência, a todo tipo de preconceito e discriminação contra a comunidade LGBTQIA+. A quinta edição da iniciativa será realizada entre os dias 30 de janeiro e 21 de fevereiro no Ponto da Diversidade do Gama (Q. 11, conjunto A, casa 1, Setor Sul), com ações de qualificação de mão–de-obra, com repercussão sóciocultural e de inclusão social voltada para a cultura de matriz africana.

Aberto à comunidade, o projeto tem inscrições gratuitas que podem ser feitas no link do Instagram @inpdhoficial e da @ecosol_base_brasilia, ou no próprio local do evento. O projeto faz parte do Termo de Fomento número 11/2023, celebrado entre a Secretaria de Justiça e Cidadania do DF e a Cooperativa Central Base de Apoio do Sistema Ecosol no Distrito Federal Base Brasília Ltda.

Confira a programação:

Oficina de introdução à percussão “percussionista, instrumentos e ritmos”

30 e 31 de janeiro, das 19h às 22h. Capacidade para 10 alunos.

Oficina de percussão afro-brasileira

1, 2, 3, 7 e 8 de fevereiro, das 19h às 22h. Capacidade para 10 alunos.

Oficina de artes cênicas musicais com Expressão Afro

9, 14 e 21 de fevereiro, das 19h às 22h; 11 de fevereiro, das 13h às 16h. Capacidade para 20 alunos.