Lily Gladstone é 1° indígena norte-americana indicada ao Oscar

Lily Gladstone tornou-se a primeira indígena norte-americana a ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz, nesta terça-feira (23/1). A indicação é pelo trabalho no filme Assassinos da Lua das Flores, dirigido por Martin Scorsese e lançado em 2023.

O filme é baseado no livro KIllers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of tha FBI, lançado em 2017 por David Grann. A história de Assassinos da Lua das Flores ocorreu no início de 1920, no momento em que o povo Osage — nação de nativos americanos — no Oklahoma começou a ser ameaçado e assassinado após a descoberta de petróleo nas terras. A atriz vive a protagonista Mollie Kile, ao lado de Leonardo DiCaprio.



Indígenas indicadas ao Oscar



Em 1936, Merle Oberon, nascida na Índia e de origem maori — povo indígena da Nova Zelândia —, foi indicada a melhor atriz no romance O anjo das trevas. Ao se mudar para Hollywood, Merle decidiu esconder as origens para que chances de conseguir trabalhos na área aumentassem. Ela também passou a fingir que nasceu na Austrália e dizia que a certidão de nascimento havia sido destruída em um incêndio.

Outras mulheres indígenas já foram indicadas ao prêmio, a neozelandesa e de origem maori Keisha Castle-Hughes, por Whale Rides, 2003; a mexicana e de origem indígena Yalitza Aparicio, por Roma. No entanto, apenas Lily Gladstone é indígena norte-americana e pode se tornar a primeira indígena a vencer o prêmio.