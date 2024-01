BBB 24: Beatriz diz que é agitada por ter nascido no meio de um tiroteio

O Big Brother Brasil sempre conta com histórias surpreendentes de seus participantes e a edição de 2024 não seria diferente. Em conversa com Isabella e Lucas Luigi, nesta terça-feira (23/1), Beatriz abriu o coração e revelou detalhes sobre o dia em que nasceu, fazendo uma relação com a agitação dela, uma das principais características da vendedora do Brás. Bia explicou que sua agitação e personalidade tem raízes de seu nascimento, que foi tumultuado.

'Eu sou muito agitada, eu falo rápido, eu nasci no meio de um tiroteio, quase. Eu nasci uma semana antes, meu nascimento foi muito complicado e eu não tinha nem roupa para sair do hospital", disse a participante.

Despejados de uma chácara onde eram caseiros, os pais de Beatriz encontraram refúgio na casa da prima da mãe da jogadora, que desfez um chiqueiro para acomodá-los. No entanto, a situação tomou um rumo caótico quando o ex-marido problemático da prima, envolvido em confusões e brigas, causou tumulto brigando com um vizinho ao ajudar na mudança.

A Bia contando que ela é agitada porque ela nasceu no meio de um tiroteio ??????????????? #BBB24pic.twitter.com/uoePT06aV7 — Central Reality #BBB24 (@centralreality) January 23, 2024

“Minha mãe estava grávida de mim, faltava uma semana e ela estava com barrigão. Quando chegou na casa da prima da minha mãe, onde nós ia morar e eu ia nascer, o marido dela da época, que bebia, arrumou confusão com o vizinho e chamaram a polícia. Aí foi uma confusão, tiroteio, quando minha mãe foi abrir o portão pra correr ela viu o vizinho cair da laje e morrer, ela viu tudo”, revelou Beatriz.

A tragédia não parou por aí, pois um namorado de uma parente da mãe de Beatriz sofreu um infarto durante o caos. Com a confusão, Beatriz nasceu em meio a uma atmosfera caótica, e a mãe dela não tinha sequer roupas adequadas para a filha vestir quando saísse do hospital.

Ao contar a história para os colegas de confinamento, ela ressaltou que os primeiros anos de vida explicam o motivo dela ser agitada hoje em dia.