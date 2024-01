Ainda em modo turbo, onde ocorrerem vários paredões ao longo da semana, o BBB 24 está a todo vapor e, nesta terça-feira (23/1), mais um brother ou sister deixará a casa mais vigiada do Brasil.

Em formato inédito na temporada, o paredão é formado por cinco pessoas e o menos votado — já que os votos são para ficar — será eliminado. Estão na berlinda Alane, Luigi, Marcus Vinicius, Giovanna Pitel e Vinicius Rodrigues.

A enquete realizada pelo portal UOL, que conta com mais de 150 mil votos, apontou a eliminação de Luigi. Contudo, há um empate técnico entre outros quatro participantes.

A disputa do 5º paredão estaria acirrada entre Luigi (19,09%), Giovanna Pitel (19,11%), Vinicius Rodrigues (19,76%) e Marcus Vinicius (19,99%). Alane saiu na frente dos outros com 22,04% dos votos.

Outra enquete comentada nas redes sociais é o do Votalhada, que faz média de várias enquetes feitas em diversos perfis. Na parcial divulgada às 8h30 desta terça, Vinicius estava sendo eliminado com 12,35% dos votos. Logo em seguida vem Luigi com 14,76%, Pitel com 14,77% e Marcus com 15,53%. Nessa enquete, Alane também está na frente como mais votada com 42,59%.

Vale lembrar que ambas as enquete alertam que as pesquisas não possuem caráter científica ou qualquer influência sobre o resultado do programa.