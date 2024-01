Festival Solos Férteis oferece múltiplas atividades até fevereiro

Iniciada neste mês, a programação do festival Solos Férteis reúne uma gama de atividades como espetáculos, entrevistas, oficinas e saraus protagonizados por mulheres. Entre as que se apresentam, estão representantes do Brasil, Equador, Argentina, País de Gales, Itália, Colômbia e México. Além disso, o evento — que está na sua 4ª edição — tem ocorrido integralmente por meio de plataformas digitais, como o YouTube e o aplicativo de videoconferências Zoom. O festival on-line deve ocorrer até 10 de fevereiro.

Entre os objetivos do evento, estão a valorização de produções artísticas feitas por mulheres, sobretudo no campo das artes cênicas. O festival Solos Férteis, que também marca o Encontro Internacional de Mulheres no Teatro, conta com uma programação recheada de peças teatrais — transmitidas ao vivo no canal oficial do festival no YouTube — e entrevistas, que podem ser acessadas a qualquer momento no mesmo canal.

Idealizado pela atriz e diretora teatral Luciana Martuchelli, o festival é uma realização da Tao Filmes e da Cia Ynspiração, além de contar com financiamento do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC) e apoio do Sesc DF. É parte da rede internacional de festivais The Magdalena Project, fundada pela performer e produtora teatral Jill Greenhalgh, que tem como propósito principal delegar às mulheres posições de protagonismo nos palcos de teatro. Confira a seguir a programação dos próximos dias:

Espetáculos

Cabaré ao Revés, com Natália Carotenuto (BRA), 26/1

Gordas, com Natalia Marcet (ARG), 27/1

Peito, Alimento e Amor em Tempos de Pandemia, com Joana Barbosa (BRA), 2/2

Úrsula, com Frida Espinosa-Mueller (MEX), 3/2

Cícera, com Daniele Santana (BRA), 9/2

Vendetta, com Silvana Baggio (BRA), 10/2

Entrevistas

Violeta Luna (EUA), 30/1

Jill Greenhalgh (País de Gales), 31/1

Julia Varley (ITL), 1/2

Patricia Ariza (COL), 6/2

Bárbara Luci (BRA/ALE), 7/2