Conferência Distrital de Cultura ocorre neste fim de semana

Neste fim de semana, ocorrerá a sexta edição da Conferência Distrital de Cultura na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Uma realização da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec-DF), o evento de dois dias promete uma programação cheia de debates e momentos voltados para deliberações acerca do futuro da cultura no DF. A conferência é aberta ao público e objetiva discutir os seis eixos do texto base do Ministério da Cultura (MinC). Além disso, a cantora e compositora Martinha do Coco, os grupos musicais Fanfarra e 7 na Roda, bem como o rapper Japão — do grupo de rap Viela 17 — estão confirmados para se apresentarem durante o evento.

Os seis eixos propostos no documento base são: Institucionalização, Marcos Legais e Sistema Nacional de Cultura; Democratização do Acesso à Cultura e Participação Social; Identidade, Patrimônio e Memória; Diversidade Cultural e Transversalidades de Gênero, Raça e Acessibilidade na Política Cultural; Economia Criativa, Trabalho, Renda e Sustentabilidade; e Direito às Artes e às Linguagens Digitais. Para cada um dos eixos debatidos durante a conferência serão formuladas três propostas de intervenção para serem levadas à Conferência Nacional, prevista para março.

O evento vai ser presidido por representantes do poder público, entre eles o secretário de cultura e economia criativa do DF, Claudio Abrantes. Em nota, o secretário reforça a importância da conferência para dar diretrizes à pasta cultural do Distrito Federal. “É com grande satisfação que, mais uma vez, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF promove a VI Conferência Distrital de Cultura. Este encontro é importantíssimo para a construção colaborativa de políticas públicas culturais”, ressalta. Por ser um evento aberto ao público, é de suma importância que a população participe ativamente dos debates e votações previstas.

Serviço



6ª Conferência Distrital de Cultura

Amanhã (27/1) e domingo (28/1), das 8h às 19h, na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Aberto ao público (mediante credenciamento no início do evento).