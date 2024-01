'Fornite' adiciona várias Skins de Metal Gear Solid

Nesta quarta-feira (24/1), o mundo da espionagem tática chega a Fortnite. Em um trailer especial, a Epic Games anunciou que Solid Snake vai ganhar uma skin no jogo pelo passe de batalha.

Não só ele chega ao jogo, mas também sua versão mais velha, Old Snake de Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots e Raiden, o agente furtivo da FOXHOUND de Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty.



Além dos dois personagens, a icônica caixa de papelão também estará disponível para os jogadores que comprarem o passe de batalha.

Confira o trailer:

Snake falando. Está me ouvindo?



Domine as técnicas de furtividade com o PEM de Camuflagem Furtiva ou teste o item Caixa de Papelão... Ninguém vai suspeitar de nada.



Além disso, o mestre da furtividade foi desbloqueado! Obtenha o Solid Snake pelo Passe de Batalha! pic.twitter.com/gtO388tt7y — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) January 23, 2024





Fortnite está disponível para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S, iOS e Android.