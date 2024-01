Renascer: virgindade de Santinha será leiloada em bordel

Os primeiros capítulos de ‘Renascer’, atual novela das 21 horas da TV Globo, tem encantado o coração dos telespectadores. A saga de José Inocêncio (Humberto Carrão) e Santinha (Duda Santos) ainda reserva fortes emoções e um acontecimentos nos próximos capítulos, vai mudar os rumos da história de amor entre os dois mocinhos da trama.

Depois de ser abandonada pelo pai Venâncio (Fabio Lago), na porta do bordel de Jacutinga (Juliana Paes), Santinha terá aulas de sexo e de comportamento com a cafetina, que mandará a mocinha se arrumar e descer até o salão.

Jacutinga promoverá um leilão pela virgindade de Santinha e deixará os coronéis da região enlouquecidos nas cenas que começam a ir ao ar nesta quinta-feira(25). "Os senhores me botem uma oferta na mesa primeiro…Veremos o resto depois", dirá a cafetina.

Assim que a jovem surgir toda produzida no salão do bordel, o comentário rapidamente se espalhará pela cidade. "Conheço demais. O pai era agregado meu…Um boi fujão, que me levô uma carroça e dois burrinho da melhor qualidade", dirá Belarmino (Antonio Calloni).

