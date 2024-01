Avatar: o último mestre do ar ganha teaser inédito; confira

A Netflix lançou o trailer inédito de Avatar: o último mestre do ar, na terça-feira (23/1). A adaptação em formato de live-action do anime que narra a trajetória de Aang é a mais nova série da plataforma após o sucesso de One Piece. A série chega ao streaming em 22 de fevereiro. Confira o teaser abaixo.

Trailer oficial de Avatar: o último mestre do ar

A produção acompanha Aang (Gordon Comier) no começo da jornada para dominar os quatro elementos: ar, água, terra e fogo. Ele é descoberto por Katara (Kiawentiio) e Sokka (Ian Ousley), irmãos da Tribo da Água do Sul. Entretanto, eles ajudarão o jovem na luta para restaurar o equilíbrio em um mundo ameaçado pelo terrível Senhor do Fogo, que planeja dominar as quatro nações.

Com três temporadas iniciais compostas por 61 episódios, Avatar: A Lenda de Aang se tornou uma das animações famosas do mundo. A série ganhou uma sequência em A Lenda de Korra, que acompanhava a Avatar que sucedeu Aang. Após o sucesso nas telas, as produções deram origem a uma franquia que lançou diversos livros e HQs.

Ao todo, Avatar: o último mestre do ar será composto por oito episódios com cerca de uma hora cada. O elenco da série conta com Dallas Liu, Ken Leung, Paul Sun-Hyung Lee e Daniel Dae Kim. A adaptação tem estreia prevista para chegar na Netflix em 22 de fevereiro.