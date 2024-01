Mari Gonzalez revela relacionamento tóxico: "A gente não enxerga"

Mari Gonzalez foi a convidada de Fernanda Paes Leme em seu novo programa no GNT, na TV paga, e abriu o coração sobre os relacionamentos já viveu na sua vida. A repórter da Rede BBB abriu o coração e contou que já havia vivido um relacionamento bem tóxico na sua vida.

No entanto, durante o papo, Mari Gonzalez fez questão de explicar que não se tratava do ex-BBB Jonas Sulzbach, com quem teve um noivado de 8 anos.

"Eu sofri muito! Era muito novinha, tinha uma relação que não foi muito legal, ele teve várias atitudes comigo que não foram legais", disse ela.

"Quando a gente está apaixonada, parece que a gente coloca uma venda nos olhos e não adianta ninguém falar. A mãe avisa, as amigas avisam, mas não tem jeito. E nessa relação eu vivi várias situações que, realmente, foram um marco pra mim. Mas, por incrível que pareça, eu agradeço… isso aí, eu não aceito mais, não!", contou.

Reprodução/Gshow