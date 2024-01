Atriz pornô Jesse Jane e namorado são encontrados mortos em casa nos EUA

A atriz pornô de grande sucesso nos anos 2000 Jesse Jane e o namorado, Brett Hasenmuelle, foram encontrados mortos em casa, na quarta-feira (24/1), no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. A polícia trabalha com a hipótese de overdose, de acordo com o site TMZ.

Os oficiais atenderam a um chamado de um funcionário do casal, que não tinha notícias dos patrão há dias. Quando foram investigar a residência, os policiais encontraram os dois sem vida.

Não está claro há quanto tempo o casal estava morto até ser encontrado, nem qual foi de fato a causa dos falecimentos. Uma investigação está em andamento junto a um médico legista, informou o TMZ.

A carreira de Jane Jesse na indústria pornográfica começou no Digital Playground, em 2002. Meses após assinar com a empresa, ela estreou no programa Family Business, da Showtime.

Jane também participou de vários filmes adultos, incluindo Piratas (2005) e Piratas II: A Vingança de Stagnetti (2008), inspirados em Piratas do Caribe, da Walt Disney. A adaptação teve orçamento de cerca de U$$ 8 milhões e alavancou a carreira de Lane, que mudou para a Playboy.

Jane apresentou um programa ao vivo intitulado Night Calls, além de Naughty Amator Home Videos, da Playboy TV. Em 2009, ela protagonizou um documentário que mostrava a vida dela longe das câmeras, produzido pela CNBC, com nome de Porn: Bussiness of Pleasure (Pornografia: Indústria do prazer, em tradução livre).