A cantora Anitta, de 30 anos, se apresentou com destaque no Memorial da América Latina, em São Paulo, nesta quinta-feira (25), e aproveitou a oportunidade para comentar sobre sua parceria musical com a jovem Melody, de 16 anos.

Juntas, gravaram o remix da música "Mil Vezes". Anitta elogiou Melody, destacando seu talento e beleza, além de ressaltar que se identifica com algumas características da personalidade da jovem, rememorando sua própria juventude.

A funkeira revelou durante a entrevista que não se trata apenas de uma colaboração pontual, indicando que há outras canções gravadas em parceria com Melody. Anunciou a possibilidade de lançamentos futuros, mas ponderou que as datas dependerão das agendas de ambas as artistas.

A parceria entre Anitta e Melody promete oferecer ao público novas experiências musicais, consolidando a posição de ambas no cenário musical brasileiro. O anúncio também destaca a importância do intercâmbio entre gerações na indústria da música.

O post Anitta sobre parceria com a Melody: ‘Me identifico com coisas da personalidade dela’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.