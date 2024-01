Evaristo Costa, um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro, com destaque para sua passagem pelo Jornal Hoje, da TV Globo, está enfrentando um momento complicado na sua vida. O jornalista e apresentador foi diagnosticado com uma doença rara, chamada Chron, que afeta o sistema digestivo.

Nesta quinta-feira(25), após sumir das redes sociais, Evaristo reapareceu na web e explicou para os fãs o motivo do ‘desaparecimento’.

"Devo confessar que dei um sumidinha, momentânea, tá? Estou no Brasil a trabalho e muito focado na remissão da doença de Chron e na redução da infecção que ainda está no meu corpo", escreveu ele nos stories do Instagram.

Logo depois, Evaristo Costa tratou de tranquilizar seus fãs e seguidores. "Está tudo caminhando bem! Em breve as cenas do próximo capítulo", finalizou ele.

Reprodução/Instagram

O post Evaristo Costa explica sumiço das redes sociais: "Focado na remissão da doença" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.