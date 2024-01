A cantora Taylor Swift, de 34 anos de idade, foi mais uma vítima do ‘Deep Nude’, que consiste em "remover", através da inteligência artificial, a roupa de uma pessoa, seja em fotos ou vídeos.

Criminosos compartilharam imagens explícitas como se Taylor estivesse nua em poses sexualmente provocativas e ofensivas em um jogo do Kansas City Chiefs. Vale ressaltar, entretanto, que essas fotos são montagens criadas através da inteligência artificial.

No X (antigo Twitter), os fãs de Taylor Swift ficaram revoltados e levantaram a hashtag "Protect Taylor Swift" – em português "Proteja Taylor Swift" – para denunciar o conteúdo criminoso e defender a cantora.

Eu queria tanto abraçar ela agora e dizer que tudo vai ficar bem, que a justiça será feita !! Quero ela bem e protegida

PROTECT TAYLOR SWIFT pic.twitter.com/2zVErmKaAp — Material Girl (@autumnindie) January 26, 2024

a guria tá tendo montagens sexu*is vazadas e adivinha quem tá falando merda e xingando a Taylor???? "HOMENS" mas não dá pra levar muito a sério o que eles falam pq só pensam com a cabeça de baixo que não tem cérebro igual a de cima PROTECT TAYLOR SWIFT — care (@killacare) January 26, 2024

queria proteger essa mulher de toda a maldade do mundo mds

PROTECT TAYLOR SWIFT pic.twitter.com/M5TuWqG6qb — ? (@iknwplcws) January 25, 2024

Outros famosos que foram vítimas do ‘Deep Nude’

No Brasil, celebridades como a cantora Juliana Bonde, conhecida por ser vocalista do grupo Bonde do Forró, a atriz Isis Valverde e a influenciadora Nathalia Valente, ex-participante de A Fazenda 15, também passaram por experiências desagradáveis com o Deep Nude.

Artistas internacionais como Gal Gadot, a Mulher-Maravilha do Universo Estendido DC, e o ator Manu Rios, muito conhecido por interpretar o personagem Patrick Blanco, na série Elite, da Netflix, também já foram vítimas do ‘Deep Nude’ na internet.

O post Taylor Swift tem nudes fakes divulgados na web e fãs se revoltam foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.