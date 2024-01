Netflix divulga trailer oficial da série 'Magnatas do crime'

A Netflix divulgou o trailer oficial da série Magnatas do crime. A produção é estrelada por Theo James (Divergente) e foi inspirada no filme de Guy Ritchie de mesmo nome, lançado em 2019.

Confira o trailer:

A trama da série segue a história de Eddie Horniman (Theo James), que recebe uma herança inesperada do pai: uma propriedade rural considerável que, para a surpresa dele, é na verdade um império da maconha. Para piorar, grandes nomes do submundo britânico do crime querem participar dessa operação. Determinado a proteger a família das garras desses criminosos, Eddie entra no jogo deles para tentar despistá-los, mas acaba seduzido pela criminalidade.



Guy Ritchie dirige os episódios e ainda é showrunner da atração. Além de James, o elenco conta também com Kaya Scodelario, Vinnie Jones, Daniel Ings, Joelly Richardson e Giancarlo Esposito. Ainda não foi divulgada a data de estreia de Magnatas do Crime.