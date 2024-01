Renascer: Patrícia França, Maria Santa da 1ª versão, relembra cena marcante

Patrícia França, atriz, foi a Maria Santa na versão original de Renascer, em 1993. Ela com Leonado Vieira, o José Inocêncio, comoveram os telespectadores com a história de amor do casal.

Em entrevista ao podcast Papo de Novela, no Gshow, a atriz comentou sobre uma cena marcante da trama.

"Me lembro de um detalhe muito importante nessa personagem que foi a cena do beijo. Aquele beijo significou tudo para ela, mudou a vida dela. E naquele momento da vida dela foi o maior acontecimento que já teve", comentou.

Duda Santos, a atual Maria Santa de Renascer, em entrevista à Folha, comentou sobre as possíveis comparações a atriz veterana.

"Vi, sim, a primeira parte da novela anterior, e a Patrícia França foi maravilhosa. Ela defendeu muito bem a Maria Santa. Estou aqui para honrar também essa personagem avassaladora, intensa."

O post Patrícia França, a Maria Santa da 1ª versão de ‘Renascer’, relembra cena marcante foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.