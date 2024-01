BBB 24: Yasmin Brunet chora após Marcus brincar sobre cancelamento da modelo

Em conversa na cozinha do BBB 24 com Wanessa Camargo e MC Bin Laden na tarde desta sexta-feira (26/1) a modelo Yasmin Brunet chorou após Marcus ter brincado com o possível cancelamento da modelo no reality show. “Eu não gosto dessas brincadeiras, cara. Eu não vou ficar mais dando intimidade para o Marcus, juro”, disparou Yasmin.

“Qual brincadeira? Eu não entendi”, questionou Bin Laden. “'O primeiro cancelamento é você, Yasmin Brunet, do BBB 24′. Eu não tinha nem pensado nisso e agora já estou noiada”, respondeu a modelo.

Ao consolar a amiga, Bin Laden também reclamou da atitude do brother. "Toda hora um negocinho lá de fora, muito chato isso", declarou. "Muito chato a galera que traz, né? Eu não tinha pensado", completou Yasmin Brunet.

a yasmin chorando porque o marcus falou que a brincadeira dela de “arminha” ai ser o primeiro cancelamento dela e ela ta se sentindo mal porque não tinha visto maldade pic.twitter.com/Kc5CrmJNpP — myrra (@socialmyrra) January 26, 2024

Wanessa, por sua vez, tentou amenizar a situação e disse que Marcus estava apenas brincando com Yasmin, mas a modelo seguiu questionando a atitude do parceiro de confinamento. "Independente, cara. Vamos parar de brincar com cancelamento, com apertar botão. Que raiva que dá disso, vamos parar de brincar com essa merd*, que saco isso".