A cantora Wanessa Camargo demonstrou desconforto com a presença do motorista Davi na casa do Big Brother Brasil 2024. Durante conversa na madrugada deste sábado (27/1), a filha de Zezé falou diversas vezes que o baiano está fazendo um jogo sujo e garantiu que ele não está sendo perseguido dentro da casa.

“Aqui é bem diferente do caso da Juliette, que foi perseguida”, disse a cantora. No BBB20, a maquiadora Juliette acabou excluída no começo do jogo, o que fez com que o público a abraçasse, e ela acabou sendo a grande vencedora da edição.

“Eu reconheço nele (Davi) um tipo de personagem, de pessoa que é manipuladora. Para mim ficou muito claro, eu vi com clareza as coisas. Ele é uma pessoa perigosa, que finge cuidado, que mostra cuidado, mas pega seus gatilhos e fala alguma coisa que pode te deixar para baixo sem você perceber”, disse a cantora.

Em relação ao participante já ter voltado de dois paredões, Wanessa declarou que sabe que pode sair pelo ataque a Davi. “Eu posso sair pelo que eu to falando, porque eu cravei um jogo aqui. Não tem outra pessoa que tem que sair sem ser ele, porque ele é perigoso. Gente que mente me dá até uma coisa, gente que é mentirosa, manipuladora, me dá uma coisa. Se por acaso eu sair e falarem que eu to errada, eu sei o que to vendo, eu não to errada”.

Confira as falas:

