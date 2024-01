BBB 24: Wanessa Camargo detona Davi: ‘Estou vacinada com gente assim’

Wanessa Camargo segue com língua de chicote pra cima de Davi. Nesta sexta-feira (26/1), na área externa do BBB 24, ela voltou a falar do seu rival.

"O mais triste é que pessoas como ele não sabem que são assim, tá? Eles não sabem, eles acham que estão corretos, mas é o tipo de pessoa que destrói a autoestima do outro, destrói a cabeça do outro", desabafou a cantora em papo com Matteus, Beatriz, Deniziane, Marcus Vinicius e Alane.

A cantora ainda pontua: "Que é egoísta, que tipo, quando é carinhoso, é muito carinhoso, muito solicito. Eu estou vacinada com gente assim. Faz aquele banquete lindo para poder falar. Isola uma pessoa. Eu ponho pontos a pontos assim", desabafou.

Mais cedo, Deborah Secco, numa rede social, mostrou empatia com Davi. Segundo a estrela, existe um exagero na perseguição com o baiano na casa.

