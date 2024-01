Andressa Urach relata experiência após frequentar casa de swing pela primeira vez: "Envergonhada"

Andressa Urach revelou através de suas redes sociais neste domingo (28), sua experiência de frequentar pela primeira vez, uma casa de swing. Ela esteve no local acompanhada do criador de conteúdos adultos Lucas Matheus, com quem está vivendo um affair.

"Ontem foi uma noite bem especial. A gente saiu para jantar… Depois o Lucas me levou para ter uma experiência que eu nunca tinha tido. Me levou em uma casa de swing. Eu já tinha avisado pra ele que eu era bem ciumenta. E aí, ele encontrou um casal que ele já conhecia", começou a modelo.

"Envergonhada", disse Andressa Urach

A famosa, embora tenha o costume de gravar conteúdos adultos para plataformas eróticas, explicou que se sentiu bastante envergonhada ao frequentar a casa de swing. "A gente chegou e foi tudo ótimo, mas eu me senti bastante envergonhada, me escondi debaixo do braço dele, de tanta vergonha que eu estava sentindo de estar numa casa de swing. Mas eu avisei pra ele ‘eu sou ciumenta, não vou conseguir não, essa coisa aí de pegar outra mulher ou casal’. Coisas assim, na vida real, não. Porque uma coisa é gravar e outra é a vida real, né? Não divido o que é meu, não", afirmou.

"E aí a gente foi, foi bem legal, só que a gente mal chegou, eu estava me sentindo muito desconfortável, porque não é ambiente que estou acostumada. E aí a gente estava indo embora e o gerente da casa deu um camarote pra gente ficar mais à vontade. Tinha pessoas muito queridas pedindo pra tirar foto, até aí tudo bem. Todo mundo muito simpático", declarou Urach.

Andressa, no entanto, disse que, quando já estava indo embora, ficou chateada com uma situação: "Mas na hora de ir embora, na saída, bem na saída, bem na porta, entra um casal. O rapaz cumprimentou o Lucas e veio me cumprimentar. Mas a menina tascou um beijo na boca do Lucas. Vocês acreditam? Na minha cara. Pensa na mulher brava! Acabou a noite. Fiquei bem chateada, bem brava. Não é minha vibe. Tem gente que gosta de dividir, tem fetiche assim, mas o meu não é", explicou a modelo.

"Engraçado assim, porque as mulheres casadas lá, há 20 anos, 15 anos e elas bem descontraídas, tentando me deixar super à vontade, sabe. Encontrei várias admiradoras lá que me seguem, mas assim, elas foram umas queridas, isso é fato. As pessoas me trataram super bem, mas não consigo, não consigo assim. Uma coisa é gravar, tipo ‘estamos gravando’, ok, isso para mim é extremamente trabalho. Mas no caso assim, como eu e o Lucas a gente acabou se conhecendo além do trabalho… Essa coisa de dividir pra mim, não dá certo não", finalizou ela.

Andressa Urach e Lucas Matheus (Foto: Reprodução/Instagram)

