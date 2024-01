Dolabella faz música para Wanessa Camargo e cita polêmicas: "Fui preso"

Dado Dolabella resolveu rebater as críticas e julgamentos que ele e a namorada, Wanessa Camargo, estão recebendo na web, de uma maneira bem diferente. Na ocasião, o artista fez uma música para a cantora, que atualmente está confinada no BBB 24 e, além de homenageá-la, citou alguma polêmicas do seu passado.

Na letra da música, Dolabella manifesta sua saudade da namorada e lamenta as críticas que vem recebendo por conta de seu passado polêmico.

Confira:

"Tô com saudade de você / Já faz tempo que te vejo só pela TV / Resolvi cantar essa canção pra você / Aqui fora tá tão diferente / Geral julgando o passado da gente / Mas ninguém sabe o quanto isso fez a gente evoluir / Tudo que passei, fui preso, cancelado, sei que eu errei! / Vivi momentos que jamais imaginei / Pedi perdão, rezei, e hoje tô aqui pra te dizer / Hoje eu quero paz… paz! Paz! Paz pra viver", diz a música.

Na web, Wanessa Camargo tem sido alvo de muitas críticas por conta de seu comportamento no "BBB 24". No reality, ela tem feito críticas ao participante Davi, afirmando, inclusive, que o rapaz lhe desperta alguns gatilhos. Diante disso, muitas pessoas passaram a questionar as falas da artista, tendo em vista que ela namora um homem com histórico envolvendo violência doméstica.

