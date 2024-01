Uma hora após lançamento, jogo do Esquadrão Suicida é tirado do ar

A Rocksteady Studios teve que tirar do ar o jogo Suicide Squad: Kill The Justice League nesta segunda-feira (29), uma hora após a empresa liberar o acesso antecipado do game.

A informação é do VGC. O jogo do Esquadrão Suicida tem como principal chamariz ser um serviço multiplayer, de tiro, focado no modo online. Apesar disso, a Rocksteady também produziu um modo história cinemático para o offline. Com a liberação do acesso antecipado, um misterioso bug atingiu os jogadores que tentaram acessá-lo dizendo que a história estava completa, o que de alguma forma interferiu para jogar o modo online. Com isso ele foi tirado do ar com apenas uma hora de seu lançamento, impedindo os jogadores que compraram a versão Deluxe de jogar.

A Rocksteady rapidamente veio ao seu X (Antigo Twitter) para falar sobre o acontecido. A empresa disse que faria uma manutenção no jogo e que não tinha hora estipulada para Suicide Squad: Kill The Justice League voltar ao ar.

Confira a declaração completa:



We’re aware that a number of players are currently experiencing an issue whereby upon logging into the game for the first time, they have full story completion.



To resolve this issue, we will be performing maintenance on the game servers.



During this time the game will be…