Fãs de 'Final Fantasy' querem Tifa em 'Tekken 8'

Os fãs de Final Fantasy 7 vão ser agraciados com a continuação do remake do jogo ainda este ano, mas parece que eles ainda não estão satisfeitos. Os gamers que acompanham o jogo foram clamar ao produtor da saga Tekken, Katsuhiro Harada, para que a personagem Tifa Lockhart fizesse parte do elenco de convidados da próxima edição do jogo.

Vendo a comoção envolta do tema, ele rapidamente respondeu ao assunto no seu X (antigo Twitter).



We all know she is attractive and I understand that.

But as yet we have not decided anything about guest characters etc. https://t.co/dkuMm1pnGG