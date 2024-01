Iphan e UFT fazem o levantamento do acervo de Vladimir Carvalho

Em parceria, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e a Universidade Federal do Tocantins (UFT), iniciam o processo de levantamento do acervo do cineasta e documentarista Vladimir Carvalho. O início dos trabalhos será celebrado em cerimônia nesta quarta-feira (31/01), às 15h, no Auditório do Iphan.

Vladimir Carvalho, que completa 89 anos no mesmo dia da cerimônia, contribui há mais de 50 anos para os cinemas brasileiro e brasiliense. Ao longo dessa trajetória, ele reuniu um extenso acervo, guardado na Fundação CineMemória de Brasília, que é muito valioso para a história do cinema, para a preservação da memória da cidade e para a cultura do audiovisual.

Os técnicos da UFT, o presidente do Iphan, Leandro Grass, a secretária do audiovisual do Ministério da Cultura, Joelma Gonzaga, e o cineasta Vladimir Carvalho estarão presentes na cerimônia. O encontro é aberto ao público e o evento está sujeito à lotação máxima do auditório.

Serviço

Cerimônia de lançamento da parceria entre Iphan e UFT para levantamento acervo do cineasta Vladimir Carvalho

31 de janeiro, a partir das 15h, no Auditório do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan (SEPS 702/902, Bloco B, Centro Empresarial Brasília 50, Torre Iphan - Asa Sul).