Filha de Mingau, do Ultraje a Rigor, mostra como pai está após alta

Isabella Aglio, filha de Mingau, do Ultraje a Rigor, mostrou através das redes sociais, como seu pai está após receber alta do hospital. Ele ficou internado durante quatro meses depois de ser baleado na cabeça.

Mingau deu entrada no Hospital São Luiz – Unidade Itaim, no dia 3 de setembro e recebeu alta no dia 8 de janeiro. Agora, ele segue fazendo reabilitação motora e funcional. "Queria deixar vocês com essa imagem fofinha do meu paizinho", disse Isabella ao compartilhar a primeira foto do pai fora do hospital.

No dia que teve alta, o baixista do Ultraje a Rigor deixou a unidade sem sedação, respirando espontaneamente e com boa evolução do quadro neurológico, conforme divulgado no boletim médico.

"Durante o período de internação na unidade, onde deu entrada no dia 3/9/2023, o paciente recebeu toda a assistência multiprofissional necessária e passou por três procedimentos cirúrgicos. Após tratamento de um quadro infeccioso nos últimos dias, a equipe médica avaliou que havia condições de alta com maior segurança", informou.

Mingau, do Ultraje a Rigor (Foto: Reprodução/Instagram)

O que aconteceu com Mingau?

No dia 3 de setembro, o músico foi vítima de um disparo na cabeça em Paraty, localizada no litoral sul do Rio de Janeiro. O incidente ocorreu quando ele adentrou, de carro, uma comunidade controlada pelo tráfico de drogas.

O músico recebeu atendimento médico em um hospital local e posteriormente foi transferido para São Paulo por meio de um helicóptero. Ele precisou passar por uma cirurgia intracraniana de emergência.

