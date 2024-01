Andressa Urach revela que já ficou com Lucas Lucco

Durante o programa "Selfie Service" com Lucas Selfie, Andressa Urach surpreendeu ao revelar que já ficou com o cantor Lucas Lucco. No quadro simulado de ‘Big Fone’, a atriz pornô foi desafiada a mencionar um famoso com quem gostaria de gravar vídeos adultos para seus canais online. Ela surpreendeu ao citar Lucco, explicando que o encontro ocorreu quando o cantor ainda não era tão famoso, durante um show.

Andressa Urach compartilhou detalhes do encontro, revelando que incentivou Lucas Lucco a se concentrar em sua carreira, prevendo seu sucesso. Ela também mencionou que o cantor estava solteiro na época.

A notícia surge pouco tempo depois de Urach ter anunciado, em suas redes sociais, que visitou uma casa de swing pela primeira vez com seu novo namorado, o influencer Lucas Ferraz, relatando ciúmes e vergonha da experiência.

A declaração de Urach gerou reações variadas nas redes sociais, resgatando a atenção para a vida pessoal da ex-modelo que, nos últimos anos, tem sido marcada por mudanças e novos relacionamentos.

