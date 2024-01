Babu Santana diz que Davi é alvo de racismo no BBB 24: ‘Me dá pena’

Babu Santana, ator, concedeu entrevista ao IBahia no último domingo (29), em pleno Festival de Verão, e confessou que anda triste com o que tem acontecido com o baiano Davi, no BBB 24.

‘Me dá pena’

"Aqui fora muitos de nós somos mal julgados e não tem uma câmera pra gente provar. Nesse caso, várias câmeras. E acho que o jogo, também, levam as pessoas à assim, ‘bom, já que eu conquistei todos vocês, eu que to certo, o Brasil tá com a gente’ e começa a remar mais pra longe da maré. Sinceramente, me dá pena, porque você vê a pessoa ali perto da beira e vai remando lá pra baixo. Quem é racista, eu tenho vergonha alheia, porque é uma coisa tão antiga e infelizmente não é aqui que a gente vai criar um debate vertical", desabafou.

Contudo, o ex-BBB acredita que o baiano pode superar as críticas dos colegas. "A gente pode falar uma frase de efeito ou outra, mas eu prefiro ficar no comentário de que é um jogo e que a gente pode mudar. […] Vamos nos fortalecer. Porque racismo não é pra gente ficar debatendo, não são os brancos que vão delimitar o que é racismo e o que não é racismo, porque a gente tem que unir porque a gente já sabe o que tem que fazer", comentou.

Mais cedo, Rodriguinho chamou Davi de burro após ele ter ganhado bolsa de medicina. Wanessa Camargo acabou oferecendo a oportunidade.

