Alain Delon vai sob "proteção judicial" para acompanhamento médico

O ator francês Alain Delon foi colocado "sob proteção judicial" em meio a uma disputa entre seus três filhos para seu acompanhamento médico, indicou nesta segunda-feira (29/1) à AFP uma fonte próxima ao caso, confirmando uma informação do canal BFM TV.

A Justiça designou um representante legal, que deverá acompanhar o ator de 88 anos em seu tratamento médico e na escolha de seus cuidadores, segundo um documento consultado pela AFP.

Em 10 de janeiro, os advogados de Alain Delon e seu filho mais velho, Anthony, solicitaram que a lenda do cinema francês fosse colocado sob "proteção" por "motivos de saúde".

Depois, em 13 de janeiro, foi realizada uma avaliação por um médico designado pela promotoria, de acordo com os mesmos advogados.

O auto de 25 de janeiro do juiz de tutela aponta que "existe um desacordo entre os três filhos do Sr. Alain Delon, em particular com relação a sua atenção médica" e os cuidadores "encarregados de seu acompanhamento".

"É necessário, em vista do conflito [...], que se designe um representante judicial de proteção de maiores, neutro e imparcial, para assisti-lo", acrescenta o texto.

Os três filhos do ator travam desde o início do mês uma guerra por meio da Justiça e da mídia. Cada um jura querer proteger o pai, cuja saúde se deteriora desde o derrame cerebral que sofreu em 2019.

Anthony, de 59 anos, e Alain-Fabien, de 29, acreditam que Alain Delon está sendo manipulado por sua irmã Anouchka, de 33, a quem acusam de ter escondido seu estado de saúde e de querer levá-lo para a Suíça.

O advogado Frank Berton, que representa a filha de Delon, disse à AFP que Anouchka "aplaude que a Justiça tenha designado um representante".