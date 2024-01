Princesa Kate deixa hospital após misteriosa cirurgia abdominal

A princesa Kate, esposa do herdeiro à coroa britânica, William, deixou nesta segunda-feira (29/1) o hospital onde esteve internada em Londres, quase duas semanas após uma misteriosa cirurgia "abdominal".

"A princesa de Gales voltou para sua casa em Windsor para continuar recuperando-se da cirurgia. Está tendo uma boa evolução", informou o comunicado.

Kate se internou em 16 de janeiro no London Clinic, um centro médico particular, no qual seu sogro, o Rei Charles também se internou na sexta-feira por um problema de próstata.

"O príncipe e a princesa agradecem imensamente à atenção dispensada por toda a equipe do London Clinic, especialmente à dedicada enfermagem", afirmou o texto oficial.

"A família de Gales estende seu agradecimento aos bons votos recebidos de todo o mundo", concluiu o comunicado.

"Excelente notícia"

Um porta-voz do primeiro-ministro conservador, Rishi Sunak, celebrou "uma excelente noticia para a família real, e também, estou seguro disso, para o grande público".

A misteriosa hospitalização de Kate chamou a atenção da opinião pública pelos poucos detalhes sobre sua cirurgia "abdominal".

Após a intervenção, que "foi um sucesso", segundo um comunicado oficial, Kate cancelou todos seus compromissos oficiais até 31 de março.

"O fato da princesa permanecer no hospital durante grande parte dos próximos quinze dias indica uma operação séria", escreveu o The Times no dia seguinte à internação.

Depois que a hospitalização tornou-se pública em 17 de janeiro, a imprensa britânica afirmou que não se tratava de um câncer.

"Devido ao tempo esperado de permanência no hospital e seu lento retorno aos deveres reais, é pouco provável que tenha sido uma cirurgia pequena", explicou o The Times.

"Uma cirurgia abdominal pode ser no estômago, apêndice, rins, intestino, sistema reprodutivo", afirmou o jornal.

Além dos problemas de saúde de Charles e Kate, no domingo foi anunciado que a duquesa Sarah Ferguson, ex-esposa do príncipe Andrew, irmão de Charles III, sofre um "melanoma maligno", um câncer de pele.

Operação de Charles III

Charles III foi operado na sexta-feira de una hipertrofia "benigna" da próstata e, segundo a imprensa britânica, passa bem.

Os detalhes sobre a doença do rei foram divulgados para incentivar os homens a realizarem exames.

A iniciativa foi bem-sucedida e as visitas à página sobre esta doença no site do NHS, serviço público de saúde, dispararam. Nas 48 horas após o anúncio, o site registrou 26.000 visitas, frente à uma média diária de 1.400.

A organização beneficente Prostate Cancer UK informou também um aumento de mais de 100% no número de usuários de seu verificador de riscos online um dia após o anúncio.