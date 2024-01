Ex-galã da Globo fatura alto como vendedor de cerveja na rua: ‘Não esperava’

O ator Daniel Erthal encontrou uma inovadora rota de empreendedorismo no agitado calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro. Diante da escassez de oportunidades na televisão, Erthal decidiu investir em um carrinho de bebidas, transformando-se em um vendedor ambulante de cervejas. O ex-galã da Globo compartilhou que, em um dia, chegou a faturar expressivos R$ 11 mil, após fotos suas viralizarem nas redes sociais.

Em entrevista ao jornal O Globo, ele disse que a mudança de rumo na carreira de Erthal ocorreu durante um período de quatro anos sem testes e trabalhos no audiovisual e teatro. Motivado pela necessidade financeira, ele lembrou suas origens como vendedor e decidiu apostar na venda de cervejas geladas em um local icônico da cidade. Com um investimento inicial de R$ 30 mil recebido pela reprise de uma novela da Record em que participou, o ator não hesitou em enfrentar o desafio.

Erthal, determinado a manter sua dignidade financeira, destacou que a iniciativa não visa a busca por holofotes ou uma possível participação em programas de televisão, mas sim garantir seu sustento e, especialmente, o cuidado com sua cachorrinha Amsterdã. A repercussão nas redes sociais trouxe mais clientes ao carrinho, impulsionando as vendas a níveis surpreendentes, com um recorde de R$ 11 mil em um único dia.

O ator, agora empreendedor de sucesso, reflete sobre a essência do trabalho e reconhecimento ao compartilhar sua história, ressaltando que o verdadeiro reconhecimento surge ao longo do tempo, através do trabalho dedicado. A trajetória de Daniel Erthal é um exemplo de resiliência, reinvenção e coragem diante dos desafios, inspirando muitos a seguir seus instintos empreendedores, independentemente da fama anterior no mundo do entretenimento.

