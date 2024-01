BBB 24: Ex-BBB Lucas Pizane reage a propostas de procedimentos estéticos

O ex-BBB Lucas Pizane, terceiro eliminado da atual temporada do BBB 24, utilizou seu perfil no antigo Twitter nesta terça-feira (30) para expressar sua decisão de recusar propostas de procedimentos estéticos, uma prática comum entre ex-participantes do reality show. Em sua mensagem direta, ele foi claro: "Amigos doutores, parem de me fazer proposta para procedimento estético, porque NÃO VOU FAZER. Tchau, brigado [sic]."

A postagem de Pizane gerou apoio imediato de seus seguidores, que elogiaram a decisão do ex-BBB. Comentários destacaram a resistência contra oportunismos financeiros e encorajaram Lucas a manter sua autenticidade.

Alguns seguidores enfatizaram que não há razão para modificar o que já é considerado perfeito, enquanto outros apelaram para que ele evitasse procedimentos estéticos específicos, como lentes de contato nos dentes.

A recusa de Lucas Pizane reflete a pressão enfrentada por ex-participantes do BBB para aderir a transformações estéticas após sua passagem pelo programa. Sua atitude de resistir a essas propostas demonstra uma postura de autoaceitação e a rejeição de padrões superficiais impostos pela indústria da beleza.