BBB 24: Fernanda vence prova e é a nova líder

Fernanda é a sétima líder do Big Brother Brasil 2024. Após vencer prova disputada na noite desta quinta-feira (1°/2), A modelo e confeiteira vai ter que indicar quatro pessoas para "ficar na mira" — um deles será o escolhido para o paredão a ser formado no domingo (4/2).

Fernanda escolheu Rodriguinho, Pitel, Giovanna, Raquele, Michel e MC Bin Laden para o VIP. Davi já tinha uma vaga garantida por ter vencido a última prova Bate e Volta.

A indicação da "mira do líder" será feita na noite de sexta-feira (2/2). No sábado, ocorre a prova do anjo — que será autoimune e poderá salvar mais um —, e no domingo o Big Fone vai tocar, quem atender estará imune.

A votação será feita no domingo, em um esquema de casa dividida. Cinco pessoas vão ao paredão, mas um terá a chance de se salvar na prova Bate e Volta. A eliminação ocorrerá na terça-feira (6/2), e a partir de agora o voto será para quem deve sair.

Confira detalhes do cronograma da semana:

Confira a dinâmica da semana no BBB 24 (foto: Rede Globo/Reprodução)

