Homem da Meia-Noite celebra 92 anos junto ao Povo Xukuru, em Pernambuco

Nesta sexta-feira (2/2), a cidade de Pesqueira, no Agreste de Pernambuco, será palco da grande celebração do 92º aniversário do Homem da Meia-Noite, ícone do carnaval do Brasil. A escolha do município não se deu por acaso. Este ano, o gigante mais amado do carnaval de Olinda e da cultura brasileira traz o tema “Terra Indígena”, e o município é templo e morada povo indígena Xukuru do Ororubá, um dos homenageados de 2024. A festividade contará com uma programação extensa com entrega do traje durante cerimônia do Toré, tradicional corte de bolo e cortejo com vários grupos populares.

Homem da Meia-Noite celebra 92 anos ao lado do Povo Xukurus de Pesqueira. (foto: Samuel Calado / CB)

O professor Luiz Adolpho, presidente do Homem da Meia-Noite, revela que é um desafio enorme realizar um evento grandioso como este a menos de uma semana para o desfile oficial. “É uma entrega desafiadora e ao mesmo tempo é uma realização. O Homem da Meia-Noite vem atravessando fronteiras e conquistando milhares de apaixonados. A festa é um presente para o povo de Pesqueira. Tenho certeza que será um momento histórico e único na região. A gente tá muito feliz com essa resposta e com esse retorno”.

Esta é a terceira vez que o Calunga festeja uma nova idade longe de Olinda. A primeira, em 2018, arrastou uma multidão até os pés da santa no Morro da Conceição. Em 2019, o majestoso coloriu Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, com muito brilho. E em 2022, foi a vez da cidade de Garanhuns, no Agreste do estado, ser palco da celebração. Este ano, a previsão é de reunir mais de 50 mil pessoas em Pesqueira.



Homenageados de 2024

Além do povo indígena Xukuru do Ororubá, o Homem da Meia-Noite irá homenagear o Caboclinho 7 Flexas e o cantor pernambucano Marron Brasileiro no carnaval deste ano.

“Somente ser reconhecido pelo Homem da Meia-Noite na terra Xukuru é uma grande satisfação e grande orgulho. Para mim essa visibilidade representa muito. Comecei a dançar caboclinho com 2 anos de idade, hoje eu tô com 56 anos. Eu vi muita coisa mudar. Será uma festa maravilhosa. Vamos fazer um espetáculo lindo em respeito aos primeiros habitantes da terra”, reforça Paulo Sérgio dos Santos Pereira, presidente do Caboclinho Sete Flechas.

Caboclinho Sete Flexas ao lado do Homem da Meia-Noite. (foto: Reprodução / Instagram )

“Ir à Pesqueira e comemorar o aniversário do gigante junto ao Povo Xukuru é uma dádiva imensa. Sinto uma felicidade enorme e um prazer de estar comungando dessa grande reunião cultural. Estou muito feliz e vou levar toda a alegria do que existe na minha música para eles e mais ainda de ver essa visibilidade com os povos originários e com os caboclinhos. O caboclinho está vivo e se Deus quiser para as gerações futuras”, conta o cantor pernambucano Marron Brasileiro.

Assista ao vídeo



Entrega da roupa do Calunga

A roupa do Homem da Meia-Noite é uma das grandes expectativas do desfile. Ela é guardada a sete chaves e só é divulgada no momento exato da saída. Este ano, a indumentária está sob a responsabilidade da estilista indígena Dayana Molina, descendente das etnias fulni-ô e aymará.



História



Quem é esse gigante que arrasta uma multidão pelas ladeiras de Olinda entre a madrugada do sábado e Zé Pereira e domingo de carnaval? Por que ele é chamado de Calunga? A história do Homem da Meia-Noite, criado em 2 de fevereiro de 1931, é permeada de mistérios e crenças. A primeira fala sobre o amor do fundador Luciano Anacleto pelo universo do cinema, onde após assistir ao filme “O Ladrão da Meia-Noite”, teve inspiração para criar o gigante. A segunda revela uma lembrança do músico Benedito Bernardino da Silva, criador da música oficial do Calunga, que fala sobre um homem elegante, com dentes de ouro e fraque verde e branco, que pulava as janelas das senhoritas para namorá-las. E a terceira possui forte ligação ao Candomblé, religião de matriz africana, por ter nascido no dia 2 de fevereiro, Dia de Yemanjá.

Homem da Meia-Noite celebra 92 anos ao lado do Povo Xukurus de Pesqueira. (foto: Samuel Calado / CB)



Programação

A família do Homem da Meia-Noite sairá às 4h desta sexta-feira (2/2) do Largo do Bonsucesso, em Olinda, até a Aldeia Pedra D’água, em Pesqueira. Às 10h, haverá uma cerimônia do Toré, aberta ao público, com a tradicional entrega da roupa do Calunga. Já à noite, a partir das 19h, dezenas de grupos populares irão sair em grande cortejo junto ao Homem até a Praça do Prado, para cortar o bolo gigante e celebrar os 92 anos de tradição no carnaval do Brasil.