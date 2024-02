O Grammy, conhecido como "Oscar da música", vai ao ar neste domingo, a partir das 22h (horário de Brasília). O público poderá acompanhar a cerimônia via streaming pela plataforma HBO Max ou pelo canal de TV por assinatura TNT.

São ao todo 94 categorias competitivas na premiação, que contemplam a diversidade de estilos e gêneros musicais. Para a 66ª edição da premiação, foram adicionadas à lista três categorias inéditas: Melhor Performance Musical Africana, Melhor Álbum de Jazz Alternativo e Melhor Gravação Pop Dance. Entre os artistas confirmados para se apresentar no palco da cerimônia estão Billie Eilish, Dua Lipa, Olivia Rodrigo e SZA, todas elas indicadas na categoria de Gravação do Ano. O único representante masculino de maior expressão nas categorias principais é o cantor e compositor de jazz Jon Batiste, com seis nomeações no total.

Na lista de indicados, estão grandes nomes da música contemporânea, responsáveis por emplacar no topo das paradas canções que foram a trilha sonora de 2023. Quem lidera as indicações é a cantora norte-americana SZA, com nove nomeações ao total, incluindo três nas principais categorias da premiação.

A cantora de 34 anos é, inclusive, uma das favoritas para levar o gramofone de Álbum do Ano por SOS, segundo disco da carreira. Caso leve o prêmio para casa, SZA se tornará a quarta mulher negra da história a ganhar na categoria. A Recording Academy, associação responsável pelo Grammy, tem sido alvo de críticas pela ausência de vencedores negros nas categorias de maior prestígio.

Um dos maiores destaques da premiação deste ano é o fenômeno da música pop, Taylor Swift. A artista é figurinha bastante conhecida entre os que acompanham a premiação, pois ostenta o impressionante feito de ser a única mulher a levar o prêmio de Álbum do Ano três vezes, o que a faz empatar com Frank Sinatra, Stevie Wonder e Paul Simon.

Para além das seis indicações de Swift, a 66ª edição do Grammy Awards é marcada pela forte presença feminina nas quatro principais categorias da noite. Além da cantora, Miley Cyrus, Olivia Rodrigo e SZA aparecem como indicadas em Álbum, Gravação e Música do Ano. Outro fato que evidencia a marcante quantidade de nomeações entre as mulheres é a aposta de que Victoria Monét leve o gramofone de Artista Revelação.

Billie Eilish impressiona também pela possibilidade de carregar para casa consigo mais um gramofone da categoria de Gravação do Ano, considerado o principal prêmio da noite. Isso porque inúmeros veículos especializados em música e o grande público têm apontado para a vitória certeira da cantora de apenas 22 anos com a canção What was I made for, escrita para a trilha sonora de Barbie (2023).

Eilish é vencedora veterana dentro da categoria, pois coleciona os prêmios por Bad guy (2019) e Everything I wanted (2020) das edições de 2020 e 2021. Caso leve o prêmio, Billie Eilish fará história ao ganhar três vezes na categoria principal da cerimônia em um intervalo de apenas cinco anos.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco

**Colaborou Maria Clara Abreu